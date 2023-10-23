عبدالحي يستقبل منظمة "أطباء بلا حدود" لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني

استقبل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وفدا من منظمة أطباء بلا حدود، لبحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وضم وفد المنظمة، كلا من د. Mohana Amirtharajah نائب المدير الطبي بالمنظمة، ود. Chris Hook رئيس فريق طبي بالمنظمة، وMooly Nicolas منسق الطوارئ، وذلك بحضور مقرر لجنة مصر العطاء وعضو مجلس نقابة الأطباء د. خالد أمين.

نقيب الأطباء: توفير المستلزمات الطبية اللازمة من أدوية للشعب الفلسطيني

وأكد نقيب أطباء مصر د. أسامة عبدالحي، أن الإجتماع بحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الشعب الفلسطيني، من خلال توفير منظمة أطباء بلا حدود، المستلزمات الطبية اللازمة من أدوية وأدوات جراحة، وأيضا أطباء لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وشدد عبدالحي، على أن ذلك يأتي في إطار تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر مع وفد المنظمة، الثلاثاء المقبل، استمرارا للتنسيق بين النقابة العامة للأطباء والمنظمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.