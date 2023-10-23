قافلة طبية وتنموية لجامعة المنيا بسمالوط

انطلقت من جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة طبية وتنموية جديدة نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استهدفت أهالي قرية أبو سيدهم إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وذلك في ضوء مشاركة الجامعة ، في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لتطوير قرى الريف المصري، وتوفير العناية اللازمة للمرضى وتشخيص الأمراض ، وتقديم العلاجات المناسبة ، من خلال الفرق الطبية من أساتذة كلية الطب والمستشفيات الجامعية بإعتبارها جزءًا هامًا من جهود الدولة في تحسين الرعاية الصحية ، والوصول إلى الخدمات الطبية في المناطق النائية أو المحرومة.

وأكد دكتور عصام فرحات ، على أن خطة الجامعة لهذا العام ، تتضمن تنفيذ ما يزيد عن 30 قافلة تنموية مجانية متنقلة بمختلف القري ، مشيراً ، بأن الفريق الطبي للقافلة قام بتوقيع الكشف على 460 مواطن من أهالي القرية في تخصصات، "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الروماتيزم والتأهيل"، وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما قام فريق كلية التمريض ، بتوعية السيدات عن التعامل مع نزلات البرد للأطفال ، والرعاية على المدى الطويل لمرضى الأمراض المزمنة ، كما تم شرح كيفية القيام بالإسعافات الأولية لحالات الطوارئ المختلفة، وفي إطار مواصلة جامعة المنيا تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي ، والتي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

عقد أعضاء القافلة العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية ، وتوزيع منشورات التوعية ، وتعليق البوسترات؛ لتعريف الأهالي ، وتشجيعهم على الحفاظ على مكتسبات مشروع حياة كريمة ، وعدم إلقاء المخلفات بالترع ، وما له من مردود إيجابي على الصحة العامة وتحسين البيئة.