تحصين 79 ألف رأس غنم وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت عن طريق (١٨٠) لجنة فى ( ١٧) إدارة خارجية خلال الأسبوع الثالث من الحملة، التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣م بتحصين ( ٧٩ ألف و ٢٢٢) رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ولفت إلى إنه تم ترقيم وتسجيل ( ٣٢٢٨ ) رأس غنم وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكداً أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز و ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية من أغنام والماعز.

وذكر مدير المديرية إلى أن الهدف من الحملة رفع المستويات المناعية ضد هذا المرض عند صغار المربين، وبالتالي الحملات الوقائية تحمي ثروتهم، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحاً يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض.

ونوه إلى أن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة هي: إرتفاع في درجه الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

ووجه مدير المديرية بضرورة تكثيف التحصين، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين، وتم عقد ( ١٨٠٧ ) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.