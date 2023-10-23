الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بينهم أجانب.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة سفاري بشرم الشيخ

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة سفارى بالقرب من محمية نبق بشرم الشيخ مما أدى إلى إصابة 7 سياح أجانب و3 مصريين، وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى فى محاولة لتلقي العلاج. 

انقلاب سيارة سفارى تقل مجموعة من السائحين والمصريين

تلقى اللواء محمد كامل عنانى مدير أمن جنوب سيناء، إشارة من مرفق الإسعاف ، تفيد بانقلاب سيارة سفارى تقل مجموعة من السائحين والمصريين، كانوا فى طريقة إلى محمية نبق، مما ادى إلى إصابة ٧ أجانب و٣ من المصريين.

وتم الدفع بالعديد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لعلاجهم.

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