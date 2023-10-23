تعليم الفيوم ثالث الجمهورية في مسابقة الإقتصاد المنزلي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة الإقتصاد المنزلي، ضمن مسابقات النشاط الصيفي 2023م ، ومنها مسابقة أجمل قطعة لتجميل المنزل، التي نظمها مكتب مستشار الإقتصاد المنزلي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فازت الطالبة أسماء محمد محسن، والطالبة شيماء محمد عبد الفتاح - مدرسة الفيوم الثانويه للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقات النشاط الصيفي - للمرحلة الثانوية لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية عن عمل (طوق تمر حنه مزين بالكروشية)

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للفائزين في المسابقة، وكذلك شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة، حسناء صلاح مشرفة مدرسة الثانوية بنات بالفيوم، والمشرفة على الطالبات الفائزات، و الهام عبدالفتاح موجة أول إدارة غرب الفيوم التعليمية، و هبة مصطفى موجة عام الاقتصاد المنزلى بالفيوم، و هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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