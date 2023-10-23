محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة والد الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة للدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر في وفاة والده.

قدم المحافظ خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب وزير قطاع الأعمال العام السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر، عن تقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة له وللأسرة في فقيدهم العزيز.