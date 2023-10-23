إجراء مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك منذ بدء انطلاق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة بالمحافظة وحتى الآن.

وأشار البيان إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت 5.2 مليون خدمة رعاية صحية أولية، و3.5 مليون خدمة طب الأسرة، و750 ألف خدمة الأسنان، و1.1 مليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و125 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة، فضلًا عن مليون فحص طبي شامل.

فيما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهى «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، الحياة بورفؤاد، 30 يونيو، مجمع الشفاء الطبي، ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة"، »، منها 2 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 140 ألف عملية وجراحات متنوعة.

ولفت البيان إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد 672 ألف مواطن حتى الآن، ويبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشأة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كل أرجاء وضواحي ببورسعيد، بينما بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة 92%.

وأضاف: تم اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

منوهًا أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، كجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال، وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات الـTAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB وEVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، واستحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كل حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها، مؤكدًا أن المنتفع لايتحمل أكثر من 400جنيه كنسبة مساهمة في الجراحة مهما بلغت تكلفة الجراحة والتي قد تصل لمليون جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة.

