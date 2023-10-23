متطوعة بقوافل الإغاثة لغزة: واجهنا ظروفًا صعبة لتوصيل المساعدات (فيديو)

قالت هيام الفقي، متطوعة ضمن قوافل الإغاثة لغزة عند معبر رفح، إنّ مصر تلعب دورًا كبيرًا في تقديم المساعدات والمواد الإغاثية لفلسطين، حيث تستقبل بعضها وتستقبل من الخارج بعضها الآخر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل الشباب الموجود عند معبر رفح عاش ظرفًا صعبًا، إذ يعيشون في خيام، والنوم على الأرض مع بعض المفروشات البسيطة والأرض غير ممهدة تمامًا.

مرابطون حتى الإغاثة في غزة:

تابعت، أن الشباب تحمّل هذه الأجواء والظروف والأحداث تحت شعار “مرابطون حتى الإغاثة”، وبالفعل جرى إدخال دفعتين من المساعدات، ويوجد نحو 2000 متطوع تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهناك شباب جامعي متطوع يقيمون معنا من دون مقومات معيشة.

وأعربت عن أمنيتها توصيل المياه والأكفان والأدوية وغيرها من المساعدات إلى الأهالي بقطاع غزة، ويوجد شباب يبكون بسبب ما يحدث في غزة، وهناك مَن لم يستطع تخطي هذا الأمر حتى الآن.