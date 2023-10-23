صحة المنيا.. ضبط 138 مخالفة في حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية.

ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري ، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، والمرور علي 551 منشأة غذائية .

وذلك للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن ضبط 138 مخالفة ، تنوعت بين ، عدم الإلتزام بإشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، حيث تم ضبط 30 منشأة تعمل بدون ترخيص ، مع عدم مراعاة الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت.

كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ، أنه تم سحب 98 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي ، بالإضافة ، إلى إعدام 819 كيلو جرام أغذية مختلفة ، و 77 لتر مواد سائلة ، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، كما تم إستخراج 1128 شهادة صحية.