عمل درامي اجتماعي .. زيار سردار يكشف عن دوره في «الـقاصِرات»

شهدت مسـارح الـجامعات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد المشهد الفني بين الطلاب والفنانين الشباب ازدهاراً كبيراً وانتشاراً واسعًا للمواهب الفنية المحلية، في ذات السياق قال الفنان العراقي زيار سردار عبر أثير إذاعة راديو الشباب إنه لعب دور مهماً في فيلم قصير بعنوان «الـقاصرات»، وقد أظهر مهاراته التمثيلية في هذا الفيلم، حيث جسد دورًا صعبًا لشاب في مقتبل عمره تحمل المسئولية بعد وفاة والده تاركاً له أمه وأختين قاصرات صغيرات، فكر في إسعادهم بشتى الطرق ليعمل في الصباح عامل دليفري وفي المساء فرد أمن على إحدى المستشفيات الخاصة. وأكد فنان الشاب زيار سردار أن مسـارح الـجامعات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد المشهد الفني بين الطلاب والفنانين الشباب ازدهاراً كبيراً وانتشاراً واسعًا للمواهب الفنية المحلية معللاً ذلك بأنه يرجع إلى تنوع الأعمال الفنية بين الدراما التليفزيونية والسينمائية والـمسرحية بالإضافة للفنون البصرية والأدبية، وهو ما عكس رؤية الفنانين الشباب في تعزيز الفن والثقافة وتعزيز المواهب الفنية والابداعية. لافتاً إلى أن هذا الـتطور الفني في تلك الـدراما يعد دليلاً على الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها مـسارح الـجامعات، وتؤكد الاستعداد الدائم للاستثمار في الفن والثقافة ودعم المواهب الفنية.