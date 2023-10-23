شريف عادل: فاين للحلول المتكاملة تمثل 12% من حجم مبيعات المجموعة

أكد شريف عادل رئيس قطاع فاين للحلول المتكاملة في مصر، أن القطاع تم تأسيسه في عام 2017 لخدمة مختلف القطاعات بشكل مخصص بمنتجات وحلول لقطاع بعينه.

أشار عادل إلى أن القطاع يخدم أكثر من 4000 عميل، موضحا أن نمو حجم وصل لثلاث أضعاف وهو يمثل 12٪ من حجم مبيعات المجموعة.

أوضح القطاع نجح في مضاعفة المبيعات والعنصر الأساسي لنجاح القطاع هو البحث والتطوير لخدمة العملاء بما يناسب احتياجاهم.

أضاف أن فاين للحلول المتكاملة تقدم حلول آمنة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن القطاع يقدم للعملاء أفضل جودة بأقل تكلفة.

تابع أن القطاع متواجد في العديد من القطاعات مثل المستشفيات والجامعات ومراكز التسوق، بالإضافة إلى شركات مع القطاع الحكومي مثل البنك المركزي ومصر للطيران و الشركة المصرية للاتصالات.

لفت إلى مشاركة القطاع في أكبر وأهم الأحداث في المدارس ومجموعة حفلات الفنان عمر خيرت.