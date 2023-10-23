دورة تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمركز المنيا، قيام مركز شباب بني محمد سلطان، بتنفيذ دورة تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، وذلك ضمن خطة الشباب التابعة لقسم الشباب لإدارة شباب المنيا.

حيث تم تنفيذ دورة تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، ضمن خطة الشباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتم في أولي أيام الدورة التدريبية، فتح حوار مباشر الحوار بين تجهيز واستعداد الشباب لسوق العمل، من حيث معرفتهم بأسس العمل والوظائف والخبرات والدورات التي من المفروض أن يحصلوا عليها، وذلك لصقل تدريبهم وتجهيزهم للعمل.

وجاءت الدورة التدريبية، تحت إشراف محمد عبد المحسن إبراهيم رئيس قسم الشباب بالإدارة، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبدالعظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.