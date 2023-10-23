أوكرانيا: مقتل وإصابة 1646 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الإثنين، مقتل 508 أطفال وإصابة 1138 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 .

وذكر المكتب في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه حتى اليوم تأثر أكثر من 1646 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 508 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1138 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 492 حالة، وتليها خاركييف بـ 304 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 130 حالة.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو إن الجيش الروسي قصف 24 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية، موضحا أن إجمالي عدد الهجمات التي استهدفت البلدات التابعة للإقليم كان 177 هجومًا منها 153 هجومًا مدفعيًا على أراضي جوليايبول ونوفواندريفكا وتشيرفوني وتشاريفني وبريوبرازينكا وهوليايبيلسكي وشيرباكي ونوفوداريفكا وستيبوف ولوبكوف وستيبنوهيرسك وبلدات وقرى أخرى على طول خط المواجهة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي نفذ 14 هجومًا بطائرات بدون طيار على جوليايبول ونوفوداريفكا وروبوتاين وبيلوهريا وبياتيخاتكي ومالي شيرباكي وكاميانسكي، كما نفذ غارة جوية على أوريكيف وقصف أوريكيف ومالا توكماشكا ونوفودانيليفكا وروبوتاين وبولتافكا ونوفوداريفكا وكاميانسكي وبياتيخاتكي باستخدام المدفعية الثقيلة.

وتابع أن أحد المنازل تعرض لأضرار نتيجة قصف روسي على القطاع المدني، ولحسن الحظ لم يصب أي مدني.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين إن الجيش الروسي قصف الإقليم 73 مرة آخر 24 ساعة، موضحا أن الروس شنوا خلال أمس 73 قصفاً مدفعياً، حيث أطلق 469 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد وقاذفات القنابل الآلية والدبابات والطائرات والمسيرات، كما أطلقوا 46 قذيفة على مدينة خيرسون.

وأضاف أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في البلدات ومنشأة بنية تحتية حيوية بالإضافة إلى هيكل هندسي وشركة مرافق ومؤسسة تعليمية وكنيسة في منطقة خيرسون وأراضي شركة نقل ومصنع في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.