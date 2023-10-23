ميزة في Instagram تحول الصور من ملصقات لـ Reels و Stories

يختبر Instagram ميزة إنشاء الملصقات التي ستتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة من صورهم الخاصة – ومستخدمين آخرين، في بعض الحالات – ووضعها في Reels أو Stories. على الرغم من أن Meta كانت تعمل على الملصقات السريعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، إلا أن هذه الأداة أبسط بكثير. كل ما عليك فعله هو تحديد موضوع الصورة وإزالة الخلفية وإنشاء ملصق حر يمكن وضعه فوق محتوى آخر.

عرض توضيحي لأداة إنشاء الملصقات في Instagram يظهر كلب بولدوج فرنسي



قدم آدم موسيري عرضًا موجزًا لكيفية عمل ذلك في مقطع فيديو تمت مشاركته على قناة البث الخاصة به. وقال أيضًا إنه بالإضافة إلى إنشاء ملصقات من الصور المحفوظة على هاتفك، سيتمكن المستخدمون من صنعها من "الصور المؤهلة التي تراها على Instagram". لم يشارك Mosseri أي تفاصيل أخرى حول ذلك، لكنه يشير إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاشتراك في جعل صورهم قابلة للملصقات.

لا يزال هذا مجرد اختبار ولم يتم طرحه لجميع المستخدمين، لذلك سنرى كيف يبدو ذلك فعليًا في الوقت المناسب. بدأت المنصة الأسبوع الماضي باختبار ميزة استطلاع جديدة أيضًا، والتي ستظهر في قسم التعليقات ضمن منشورات الموجز