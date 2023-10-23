الأرصاد: البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد ارتفاع الحرارة الذي شهده البلاد خلال الأيام الماضية.

قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعل المواطن يشعر بارتفاع قيم الحرارة.

الأرصاد: الحرارة أعلى درجتين من الأسبوع الماضي

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة أعلى من الأسبوع الماضي بمعدل يتراوح من درجة إلى درجتين في القاهرة الكبرى، و3 إلى 4 درجات في بعض مناطق جنوب الصعيد.

وتابعت: “إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وفي الأيام المقبلة سيكون شديد الحرارة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد”.

وأشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس سيستمر انخفاض قيم الحرارة وسيكون ملحوظًا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر، والظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حقيقة تأثر البلاد بإعصار تيج

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، فإن مصر لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع، إذ تتجاوز سرعة الإعصار 165 كم| ساعة ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد رعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة، تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج، ونشاط كبير للرياح، حيث تحدث الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير في البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

والأعاصير هي عواصف تتكون في المحيطات الواقعة في المناطق المدارية من سطح الأرض، حيث يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة.