الزوراء العراقي بقيادة حسام البدري يستضيف النجمة اللبناني .. كأس الاتحاد الآسيوي

يستضيف فريق الزوراء العراقي بقيادة مديره الفني حسام البدري ، نظيره فريق النجمة اللبناني مساء اليوم الإثنين ، لحساب منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في مرحلة دور المجموعات.





ويخوض فريق الزوراء العراقي مواجهة الليلة ، محتلاً الترتيب الثالث في مجموعته بكأس الاتحاد ، برصيد بنقطة وحيدة ، بينما يأتي في الصدارة الرفاع البحريني والعربي الكويتي برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويسعى ممثل أسود الرافدين إلى حصد الـ 3 نقاط لإبقاء على حظوظه في التأهل عن المجموعة.

ويلتقي الفريقان لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



كان الجهاز الطبي لفريق الزوراء العراقي ، قد أعلن استعادة خدمات جلال حسن حارس المرمى الأساسي، وجاهزيته الفنية لملاقاة النجمة اللبناني اليوم، بعد أن تعرض للإصابة على هامش تواجده مع معسكر منتخب بلاده الأخير بالأردن، ولم يشارك في مواجهات العراق أمام قطر والأردن.

تصريحات البدري في المؤتمر الخاص بالمباراة

وفي كلمته قبل مواجهة اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم ، أكد البدري أن هدف فريقه الأساسي من اللقاء هو تحقيق النقاط الكاملة أمام النجمة، والعودة للمنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من المسابقة القارية الآسيوية ، خاصة في ظل وجود جماهر الفريق العراقي العريضة التي تعد بمثابة حافز كبير للفريق.