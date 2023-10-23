سوهاج تطلق مشروع "دار وسلامة" للفئات الأولى بالرعاية بقرية أولاد يحيى بدار السلام

التقي السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج وفدًا من وزارة التخطيط وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية ومؤسسة صناع الحياة مصر لإطلاق مشروع "دار وسلامة" بقرية أولاد يحيي بمركز دار السلام بحضور أحمد الشيمي نائب رئيس وحدة البرامج والآداء بوزارة التخطيط، وأحمد القصاص منسق مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أ.د جيهان عبد المنعم رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د هالة سمير عيد وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناهد يسري مدير قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة ساويرس، ومحمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمئسسة صناع الحياة، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة سوهاج.

حيث شمل البرنامج اجتماع مع نائب محافظ سوهاج وقيادات وحدة حياة كريمة أعقبه التوجه لزيارة ميدانية ولقاء القيادات المجتمعية وأهالي قرية أولاد يحيى لمناقشة التحديات التي تواجه المواطنين في القرية وتقديم التدخلات العاجلة لهم.

يستهدف المشروع احداث شراكة حقيقية لها مخرجات واقعية في قرية اولاد يحيي بين مؤسسة صناع الحياة مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية في ظل دعم وشراكة قوية مع وزارة التخطيط وجامعة عين شمس والعمل تحت مظلة مبادرة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي "رئيس الجمهورية".

وتعمل المبادرة على تقديم مجموعة من الأنشطة التنموية والخدمية التي من شأنها ان تضمن حياة كريمة لتلك الفئات تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري بقيمة مالية تقدر بـ53 مليون جنيه، وتنفرد مبادرة حياة كريمة بالتحرك على نطاق واسع وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لأول مرة بهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة.

يعتمد المشروع بشكل أساسي على الارتكاز إلى إحداث تطور نوعي ملحوظ في طبيعة البيئة السكنية التي يعيشها السكان ودعم مجموعة من الخدمات الصحية العاجلة، من خلال مجموعة من الجهود المنسقة والبرامج الموجه نحو الخدمات الأساسية (المياه، السكن، الخدمات الصحية) لتحسين حالة المجتمع المحلي والفرد، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023، في إطار العدالة الاجتماعية التي تركز على البعدين البشري بتحقيق حياة كريمة وصيانة حقوق الانسان وتحقيق التكافؤ في الفرص، وسيحقق المشروع ذلك من خلال الوصول إلى مجموعة من النتائج المتوقعة.

ويشمل برنامج رفع كفاءة منازل القرية على عدة مستويات:

• اعادة تأهيل المنزل كلياً

• فرش وتأثيث المنازل

• تعريش اسقف المنازل

• رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنازل

• تطوير شبكات مياه الشرب الداخلية بالمنزل .

تطوير الخدمات الصحية العاجلة، وذلك من خلال:

• تنظيم العديد من القوافل الطبية العامة والمتخصصة لتقديم الدعم الصحي العاجل لسكان القرى.

• إجراء العمليات الجراحية للفئات الأكثر استحقاقا في القرية.

• تسليم اجهزة تعويضية ونظارات لذوي الاحتياجات الخاصة

• تنظيم حملات للتوعية الصحية حول أبرز العادات الغير صحية الضارة المنتشرة بين سكان القرى المستهدفة.

تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، وذلك من خلال:

• تكوين لجنة مجتمعية من القادة المجتمعيين لعكس فهم أفضل لاحتياجات المجتمع، ومشاركتها في عملية التخطيط للأنشطة.

• ربط اللجان المجتمعية بالجهات الحكومية على المستوى المحلي لضمان التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية والمجتمعات المستهدفة.

• إشراك الجمعيات الأهلية القائمة في المجتمعات المستهدفة في أنشطة المشروع كشريك أهلي في دعم أنشطة المشروع.