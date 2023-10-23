بعد رحيلها.. من هي الاعلامية ناهد الصباح؟

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين ناهد الصباح، الإعلامية بقطاع الأخبار بماسبيرو، وذلك إثر حادث أليم، الأمر الذي أدى لحالة من الحزن في الوسط الإعلامي.

ماسبيرو ينعى ناهد الصباح



وقد نعتها صفحة ماسبيرو ونشرت عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك" إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

آخر ما نشرته الراحلة



وكان آخر ما نشرته الراحلة على صفحتها على "الفيس بوك" صباح الخير، قولوا يارب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

حياتها



بدأت ناهد الصباح، حياتها المهنية كصحفية تعمل في المجلات والصحف في القاهرة عام 2000.

حصلت الراحلة على درجة الليسانس في الحقوق والماجستير في الصحافة والتلفزيون من جامعة عين شمس، وتجيد لغات الإنجليزية والفرنسية.

كما حصلت على درجة الماجستير في مجال الإعلام.

قدمت مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية الناجحة مثل برنامج صباح الخير يا مصر وبرنامج "ماسبيرو ق1" وبرنامج يسعد صباحك ق2" وبرنامج مصر جميلة ق2 وبرنامج قاهرة المعز وبرنامج مصر الأهم وبرنامج المسلسلاتي علي قناة النايل دراما بالقنوات المتخصصة.

تم تكريمها لعامين متتاليين بمهرجان الإذاعة والتلفزيون كمعدة برامج متميزة بالتلفزيون المصري.

كما تم تكريمها بساقية الصاوي عن كتابيها اللذين تم طبعهما وتوزيعهما من مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع وهما: "ألغاز حيرت العلماء" و"أسرار وحكايات".