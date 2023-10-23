تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة القوة الجوية.. بنزيما يقود الهجوم

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لخوض لقاء قوي مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة القوة الجوية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

وفي الهجوم: إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

ترتيب اتحاد جدة والقوة الجوية في المجموعة

يقع فريق القوة الجوية في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

يأتي خلفه اتحاد جدة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.