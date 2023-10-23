محافظ المنيا ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، ببالغ الحزن والأسي وفاة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمزا من رموز مصر العسكرية ورجالها المخلصين .

معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، وللقوات المسلحة، في مصابهم الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد محافظ المنيا، على الدور الوطنى الهام الذي قام به اللواء محمد أمين نصر، سواء فى المناصب التى شغلها بالقوات المسلحة ، أو كأمين لصندوق تحيا مصر، والذي ساهم في إنشاء العديد من المشروعات الكبرى بمختلف محافظات مصر .

جدير بالذكر، أن اللواء محمد أمين نصر تدرج فى المناصب القيادية داخل القوات المسلحة، حتى شغل رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ، وفي السابع والعشرين من يونيو عام 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 291 لسنة 2019، بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية.