ندوات لمجلس قومي المرأة بجامعة المنيا ضمن حملة "بلدنا أمانة"

شهدت أولى الندوات التي نظمتها جامعة المنيا ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، خلال شهر أكتوبر الجاري ، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إقبالًا كثيفًا من طالبات كليتي التربية للطفولة المبكرة والآداب.

والتي أقيمت بعنوان "بلدنا أمانة"، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتنمية الأسرة المصرية ، حاضر الندوة أعضاء المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا دكتورة أمال عبد الغني ، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب ، وعدد من أعضاء المجلس، وبحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكليتين.

وأكد الدكتور عصام فرحات ، على أهمية رفع وعي الشباب بدور المشروعات القومية الكبرى ، في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، والإستحقاقات الدستورية ، والتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك ضمن المشاركة الإيجابية للجامعة ، مع العديد من المؤسسات التنموية والخدمية ، والتي من ضمنها حملة "بلدنا أمانة"، التي سوف تجوب كليات الجامعة على مدار الأسبوع، لبث روح الإنتماء، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، بأن الحملة بدأت فعالياتها بندوتين لطلاب كليتي التربية للطفولة المبكرة، والآداب، وسوف تستكمل فعالياتها بكليات الصيدلة، والطب البيطري، والفنون الجميلة"، بتنظيم من إدارة الإتحادات الطلابية والأسر التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب.

واشارت دكتورة أمال عبد الغني خلال محاضراتها ، إلى معاناة العالم من أزمات اقتصادية وحروب مدمرة، واشتعال حروب الشائعات، الذي حولت الشكل التقليدي للحروب بالأسلحة إلى حروب التلاعب بالمفاهيم المجتمعية وعقول الشباب، الذين هم أساس الدول وثرواتها، وذلك من خلال بث المعلومات المغلوطة، والأفكار الهدامة بهدف النيل من استقرار الدولة والإنشغال عن سلامة أراضيها ، مؤكدة على أهمية دور الشباب في مواجهة هذه الشائعات ، وكيفية تحري الدقة والشفافية في كسب المزيد من الثقة في الدولة ومؤسساتها، والإنتماء للوطن.