وزير الشباب والرياضية يؤكد دعم فعاليات مؤتمر المستثمرات العرب 2023

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الرعاية ودعم وحضور فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية ... فرص وتحديات " المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، وتفتتح أعماله بجامعة الدول العربية والافتتاح الرسمى للمؤتمر والمعرض بمدينة شرم الشيخ.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد المستثمرات العرب د. هدى يسي، وبعض من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للاتحاد .

وقال وزير الشباب والرياضية إن مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب يحتل أهمية كبيرة فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 2023 عام الشباب العربي ، حيث تم الإعلان عن فعاليات عام الشباب العربي 2023، بجامعة الدول العربية و تدشين بيروت عاصمة للشباب العربي في عام 2023.

واضاف أن وزارة الشباب والرياضة المصرية يسعدها دوماً أن تضع كافة إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه نجاح أهداف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي مستوي الوطن العربي، وذلك في ضوء الدعم الكبير واللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الشبابية والرياضية.



وأوضح أن أجندة البرامج والفعاليات التى تقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي يبلغ عددها 45 برنامجاً مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال العام ، ومن ضمنها مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب .



ومن جانبها قالت دكتورة هدى يسي ، أن حضور ومشاركة كبار المسؤلين وسيدات ورجال الأعمال يؤكد توافر سبل الاستثمار و أهمها الاستقرار والأمن والأمان بالبلاد كملاذ آمن للاستثمار رغم الظروف العالمية الر اهنة .



و أشارت إلى ان جلسات المؤتمر تشهد بحث التبادل التجارى والتعاون السياحى والاستثمارى بين الوفود المشاركة فى المؤتمر ممثلى 32 دولة عربية و إفريقية ودولية ، فى مختلف المجالات ومنها الاستثمار فى التنمية الرياضية .

وحضر اللقاء من وزارة الشباب كل من لواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ودكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ودكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية وسعد نديم رئيس وحدة الشمول الرقمي والمالي لشئون مكتب الوزير