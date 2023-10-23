الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج بطاقة تموين من المنزل

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

طريقة استخراج بطاقة تموين من المنزل.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن استخراج بطاقة تموين من المنزل حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة التموين للمتزوجين أون لاين، عبر بوابة مصر الرقمية.

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طريقة استخراج بطاقة تموين للمتزوجين من المنزل 

- في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

- يجب اختيار أيقونة التموين.

- الضغط على أيقونة فصل اجتماعي

- يجب تسجيل بيانات الحساب.

- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية والنقر على التالي.

- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان، لاستلام بطاقة التموين عليه.

- يجب كتابة العنوان تفصيليا والنقر على التالي.

- مراجعة كافة البيانات التي أدخلتها، والنقر على التالي.

- تظهر رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح

- أخيرًا يمكنك متابعة الطلب  بالنقر على أيقونة تتبع الطلب.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

جدير بالذكر هناك بعض الشروط التي يجب على الزوج القيام بها بغية إضافة الزوجة على بطاقة التموين، والتي تشمل أن يكون الزوج حامل بطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة، الزوجة تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني.

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