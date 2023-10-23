ضعف المياه بالادوار العليا بالمنشاه بسوهاج يومى الاربعاء والخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالادوار العليا بمركز ومدينه المنشاه بسوهاج يوم الأربعاء الموافق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٣ من الساعه التاسعه صباحا وحتى الساعه الثانيه عشر ظهرا من نفس اليوم ولمده خمس ساعات ويوم الخميس الموافق ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٣ من الساعه التاسعه صباحا وحتى الساعه الثانيه عشر ظهرا من نفس اليوم ولمده خمس ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واضاف انه يتم خلال تلك الفتره القيام باعمال الصيانه والتطهير لمحطه مياه المنشاه المرشحة السطحيه.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه سيتم تشغيل المحطات النقالى والارتوازى بكامل طاقتها خلال فتره التطهير كما سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.