فوائد ذكر الله تعالى للشخص المؤمن

ذكر الله أفضل الأعمال والخصال وأزكاها وأحبها إلى الله -تعالى-، والذاكرون سباقون في ميادين السير إلى ربهم -جل وعلا- وإلى اليوم الآخر، وأعد الله لهم المنزلة الكريمة والثواب الجزيل، وفيها طمأنينة القلب وهناؤه وسعادته، ونذكر هنا فوائد ذكر الله عز وجل.

- نيل الجنة بإذنه - سبحانه-، وهي أعظم فضلٍ من فضائل الذكر. -شعور العبد بطمأنينة قلبه وطهارته. -نيل العبد معيّة الله -سبحانه- إذا كان ذاكرًا له.

-الفلاح والنجاح في شؤون الدنيا والآخرة، فبذكر الله -تعالى- ينجو العبد مما يخاف، ويحقق ما يرجو، وذلك معنى الفلاح. -فوز العبد بذكر الله -تعالى- له.

-نجاة العبد الذاكر من شر الشيطان. - نجاة العبد من عذاب الله - تعالى-، ومن حر الآخرة أيضًا. -زحزحة العبد من الوقوع في الغفلة.