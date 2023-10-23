الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

فوائد ذكر الله تعالى للشخص المؤمن

ذكر الله
ذكر الله

ذكر الله أفضل الأعمال والخصال وأزكاها وأحبها إلى الله -تعالى-، والذاكرون سباقون في ميادين السير إلى ربهم -جل وعلا- وإلى اليوم الآخر، وأعد الله لهم المنزلة الكريمة والثواب الجزيل، وفيها طمأنينة القلب وهناؤه وسعادته، ونذكر هنا فوائد ذكر الله عز وجل. 

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وكيل الأزهر: الدِّفاع عن الأرضِ والاستشهاد في سبيلِ الله حقٌّ وأمانةٌ

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فضل الوضوء وذكر الله عند الغضب

- نيل الجنة بإذنه - سبحانه-، وهي أعظم فضلٍ من فضائل الذكر. -شعور العبد بطمأنينة قلبه وطهارته. -نيل العبد معيّة الله -سبحانه- إذا كان ذاكرًا له. 

-الفلاح والنجاح في شؤون الدنيا والآخرة، فبذكر الله -تعالى- ينجو العبد مما يخاف، ويحقق ما يرجو، وذلك معنى الفلاح. -فوز العبد بذكر الله -تعالى- له. 

-نجاة العبد الذاكر من شر الشيطان. - نجاة العبد من عذاب الله - تعالى-، ومن حر الآخرة أيضًا. -زحزحة العبد من الوقوع في الغفلة.

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