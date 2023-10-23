رئيس مدينة سفاجا يجتمع بممثلي القرى السياحية بالمركز السياحي بالكيلو 8



دعا اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عددا من مستثمري مدينة سفاجا وممثلي الشركات والقرى السياحية بالمدينة، لمناقشة بعض الملفات المهمة التي تخص القطاع السياحي في سفاجا، وآلية تطوير المدينة باعتبارها من أهم المدن السياحية على ساحل البحر الأحمر، خاصة بمنطقة الكيلو 8.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مدينة سفاجا، الذي تم عقده بمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لبحث تنمية وتطوير المدينة والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المدينة، والتوصل إلى سبل حل هذه المشكلات

والالتزام بالمظهر الجمالي السياحي لمدخل المدينة والمشاركة المجتمعية في عمل ميادين وبرجولات أمام كل قرية سياحية.

وقال رئيس المدينة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تطوير المدينة مع عدد من ممثلي القرى السياحية في سفاجا، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات وتحتاج إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء السياحي بالمدينة، والمشاركة في تنمية المجتمع بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.

وكان اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا قد قاد جولة ميدانية بمنطقة الكيلو 8 السياحية بالمدينة لمتابعة عدد من المشروعات التطويرية وأعمال التجميل والتشجير، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمني.

وخلال الجولة، أعطى شعبان تعليمات للمهندس المسئول عن تطوير المنطقة بسرعة تجميل مدخل الشمالي حيث تجري أعمال تطوير وتجميل منطقة الكيلو ٨ السياحية

بإنشاء ممشى جديد ومنطقة عربات الطعام بالكيلو ٨، وتطوير الجزيرة الوسطى أمام منطقة الفنادق بالكيلو ٨.

وخلال جولته التفقدية، وجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة بشكل دوري، ومعالجة أي ملاحظات تم رصدها لضمان ظهور المدينة بمظهر جمالي وحضاري في شوارع ومناطق وسط المدينة