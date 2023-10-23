نشرة أخبار التوك شو.. إدخال المساعدات لغزة وقصف إسرائيل الخاطيء لموقع مصري

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل تريد اجتياحًا شاملًا لغزة، متجاهلة ما سيقابلها في القطاع من صعوبات ورد فعل عنيف من حركة حماس.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سمير فرج: إسرائيل ستتعرض لخسائر بشرية ضخمة حال اجتياح قطاع غزة





قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، ونعمل على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، معقبا: "وناشدنا شركائنا في الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بإمداد القطاع بالمواد الغذائية والطبية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: 130 طفلا في الحضانات مهددون بالموت (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن التطورات التي تشهدها المنطقة حاليًا تشير إلى احتمالية حدوث حرب إقليمية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تعليق أحمد موسى على قصف إسرائيل لموقع مصري بالخطأ (فيديو)



قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الداخل الإسرائيلي يغلي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر نفسه جريحا ومطعونا في كبريائه بسبب هجوم حماس، والرأي العام غاضب من الحكومة الإسرائيلية بشدة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مؤتمر القاهرة للسلام جاء في وقته (فيديو)



علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادثة إصابة جيش الاحتلال الاسرائيلي لموقع مصري حدودي عن طريق الخطأ قائلة: "لانقلق ولكن نحذر لأن لدينا جيش قوي ولكن حكيم وحينما نجمع بين الصفتين لا بد من أن يكون لدينا اطمئنان".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

لميس الحديدي: سرعة اعتذار جيش الاحتلال عن القصف الخطأ خوف وتأمين جانبنا



أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو زيادة شعبية نادي الزمالك، التي يعتبرها قوية وجارفة، معربا عن استعداده لبناء استاد جديد للنادي يتسع لمئات الآلاف من الجماهير.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



رئيس الزمالك يكشف عن موقفه من بقاء أحمد فتوح بالقلعة البيضاء (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتذر عن إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، معقبًا: "اسرائيل مش قد الجيش المصري، الجيش المصري عبارة عن فيل وإذا تحرك فسيخيف الجميع".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نشأت الديهي يستبعد قصف إسرائيل الموقع المصري عن قصد: "مش قد جيشنا"



قال هشام مهنا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أية جهود مبذولة في هذا الوقت العصيب تسهم في إدخال أي شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والدوائية لإنقاذ سكان القطاع هي مقدرة لأنها تسهم في إنقاذ الآلاف الأرواح.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: أي شاحنة تدخل غزة تساهم في إنقاذ آلاف الأرواح



قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة تدعم الجهود المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، معقبا: "نفتخر بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح قبل دخول المساعدات وهو موقف قوي".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نقابة المحامين: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم (فيديو)



كشف محمد عزمي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، تفاصيل استلام طائرات تحمل مساعدات للفلسطينيين المحاصرين في غزة في ظل الاستهداف المتتالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الهلال الأحمر بسيناء: تنسيق بين مصر وفلسطين لإدخال 40 شاحنة لغزة (فيديو)

