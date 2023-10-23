عامود إنارة آيل للسقوط على المواطنين.. تحرك فورى من الأجهرة المعنية



رصدت الاجهزة المعنيه ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو قام بتصويره أحد المواطنين وتضرر خلاله من وجود عامود إنارة آيل للسقوط "أمام إحدى الحدائق بالفيوم" مما يعرض حياة المشاه للخطر.

بالفحص والإنتقال للمعاينة تبين قيام الجهات المسئولة بإتخاذ ما يلزم نحو استبدال عامود الإنارة "محل الفحص" بآخر جديد وإزالة أسباب الشكوى .

وتم التنسيق مع الجهات المعنية للمرور الدورى على أعمدة الإنارة ومراجعة سلامتها حرصاً على حياة المواطنين.