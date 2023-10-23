جثة بدون رأس وطعنات بالقدمين والبطن ..كيف خطط أب ونجلاه في الانتقام من شخص بسبب خلافات بالخانكة ؟

تباشر جهات التحقيق بنيابة الخانكة ، التحقيق في واقعة العثور علي جثة شخص مجهول داخل جوال وبدون رأس بدائرة مركز الخانكة ،وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كشف ملابسات الواقعة

وفي وقت مسبق كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل جوال وبدون رأس وبها عدة طعنات فى الجسد فى ترعة الإسماعيلية أمام قرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، وتم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية أحداث الواقعة



وكانت البداية بتلقى المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جوال وبه جثة في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

وعلي الفور ، كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة العثور علي جثة شخص داخل جوال أبيض اللون في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس، وتبين أنها بدون رأس وبها طعنات فى القدمين والبطن، ولا يوجد معه أى متعلقات.

كما دلت التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة، أب ونجليه بسبب خلافات سابقة بينهما وبين المجنى عليه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

ما حدث في مدرسة مصطفي كامل بشبرا



وفي واقعة أخري ، شهدت مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، حيث تعدى مدرس على ولي أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي بسبب خلافات على الدروس الخصوصية، وتسبب في إصابة والدة الطالب يجرح قطعي في القدم طوله 12 سم وخياطة 40 غرزة داخلي وخارجي، تم نقل المصابة لمستشفى الساحل التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



