الهلال الأحمر بسيناء: تنسيق بين مصر وفلسطين لإدخال 40 شاحنة لغزة (فيديو)

كشف محمد عزمي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، تفاصيل استلام طائرات تحمل مساعدات للفلسطينيين المحاصرين في غزة في ظل الاستهداف المتتالي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إنه تم استلام اليوم 5 طائرات تحمل أطنان من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين في غزة

وأوضح عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء: "تم استلام طائرتين من دولة قطر، وطائرة من الهند، وطائرتين من دولة الجزائر".

التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني لإدخال 40 شاحنة

وأردف: "عند وصول أي طائرة يتم تفريغ الحمولة الخاصة بها، ويتم نقلها من المطار لمخازن حتى يتم التنسيق لفتح المعبر"، موضحا: "اليوم تم التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني لإدخال 40 شاحنة".

وأكدت متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، الحاجة إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الجاري والذي يخضع إلى حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

وقالت فرسخ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الأحد) إن "دفعة المساعدات الإنسانية التي دخلت أمس إلى قطاع غزة بداية أمل لكل مواطن فلسطيني في دخول باقي الشاحنات العالقة في معبر رفح لسد جزء من الاحتياجات الغذائية والطبية"، مشددة على أهمية إدخال الوقود ضمن المساعدات إلى غزة لتشغيل مستشفيات القطاع التي خرجت مؤخرا عن الخدمة.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات غير كافية على الإطلاق لسد احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على غزة، لافتة في الوقت نفسه إلى إغلاق 24 مركزا طبيا حتى هذه اللحظة بسبب نفاذ الوقود أو القصف الإسرائيلي.

وحذرت المتحدثة بالهلال الأحمر الفلسطيني من عواقب عدم إيصال الوقود إلى قطاع غزة، مما يتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر جراء خروج محطات الكهرباء والمياه عن خدمة، محملة إسرائيل مسؤولية توفير المستلزمات الإنسانية والطبية للمدنيين العزل في القطاع.

وأدانت فرسخ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على غزة والتي تستهدف من خلالها المدنيين والمستشفيات والأماكن المقدسة والعبادة، داعية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى احترام اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي.