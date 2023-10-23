نقابة المحامين: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم (فيديو)

قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة تدعم الجهود المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، معقبا: "نفتخر بقرار الرئيس السيسي بمنع خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح قبل دخول المساعدات وهو موقف قوي".

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، مساء الأحد: "كل الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في موقفه، ويدعم القضية الفلسطينية لأنها في قلب كل مصري"، موضحا: "نقابة المحامين نظمت أكثر من وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال".

نوثق جرائم الاعتداءات لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،: "تم إعادة وإحياء لجنة القدس ولجنة الإغاثة، وسنوثق جرائم الاعتداءات لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.. وسنعمل على تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولة ضد جرائم العدو الصهيوني".

وقال هشام مهنا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أية جهود مبذولة في هذا الوقت العصيب تسهم في إدخال أي شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والدوائية لإنقاذ سكان القطاع هي مقدرة لأنها تسهم في إنقاذ الآلاف الأرواح.

المساعدات المتدفقة على القطاع غير كافية



وأكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه حتى الآن المساعدات المتدفقة على القطاع غير كافية مطالبا بضرورة توفير شريان حياة إنساني مستدام يتدفق خلاله المواد الطبية والدوائية بشكل أمن ومستدام وأن تصل بأمان دون تعرضها لضرر.

من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم المطلوب من المساعدات الطبية

وذكر أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم المطلوب من المساعدات الطبية والدوائية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وما يتبعه من سقوط منازل على رؤوس أصحابها وسقوط مزيد من الضحايا.



وتابع: "حجم المساعدات المطلوبة للقطاع غير محسوبة مع استمرار العدوان المستمر ولا نستطيع وضع تقدير واضح للاحتياجات المستشفيات في ظل استمرار القصف".