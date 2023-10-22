يوفنتوس يسقط ميلان بهدف في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزاً مهماً على حساب مضيفه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت نتيجة الشوط الأول سلبية حيث غلب الحذر على أداء لاعبي الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض من ناحية الإستحواذ.

في المقابل إعتمد يوفنتوس على أغلاق المساحات وشن هجمات مرتدة شكلت إزعاجاً واضحاً على دفاعات ميلان.

وشهدت أحداث الشوط حالة طرد لماليك ثياو لاعب ميلان الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء الفريقين بشكل كبير وتبادلا الهجمات الخطيرة حتى نجح وكاتيلي في تسجيل هدف التقدم للبيانكونيري من تسديدة قوية في الدقيقة 64.

حاول ميلان في الوقت المتبقي العدة في النتيجة وحاصر يوفنتوس في مناطقه دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ثمين ليوفنتوس بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الثاني.