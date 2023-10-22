زي المقاهي.. طريقة تحضير كابتشينو لاتيه بأقل التكاليف

كابتشينو لاتيه من المشروبات اللذيذة التي يحبها الجميع ويطلبها في المقاهي؛ لمذاقه الشهي، لذا نقدم طريقة تحضيره في المنزل بخطوات سريعة وسهلة.

كابتشينو لاتيه

طريقة عمل كابتشينو لاتيه

المقادير

- حليب مكثف محلى : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل)

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- سكر : حسب الرغبة

- ماء دافئ : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في كوب للتقديم، ضعي الحليب المكثف المحلى، ومكعبات الثلج، والحليب السائل.

في كوب آخر، اخفقي بالمضرب الكهربائي السكر مع القهوة سريعة الذوبان، والماء الدافئ، حتى يتشكل لديكِ رغوة كثيفة من المزيج.

أضيفي رغوة القهوة على كوب الحليب المثلج، ويحرك حتى تمتزج المكونات، ثم يُقدم فوراً.