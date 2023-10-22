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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد ٥ سنوات لمتهم لإتهامه بإحداث عاهة مستديمة لاخر بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد والمستشار خالد محمد إبراهيم، بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5761 لسنة 2022جنايات باب شرقى، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.س.ع" بسلاح أبيض.

 

وتبين أنه علي إثر مشاجرة بين المجني عليه "م.س.ع" عامل وبين شقيقة المتهم "ا.م .ع" بائع، وحال تواجده بمحل سكنه تناهي الي سمعه صوت استغاثة فتوجه صوبة لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض سكين، وتعدي عليه بعدد من الضربات، مما تسبب في إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15% في الإبهام الأيمن، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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