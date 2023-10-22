آبل تطلق Mac الجديد قريباً

كان هذا الشهر مليئًا بشائعات متضاربة حول إطلاق منتج لشركة Apple والذي إما سيحدث أو لن يحدث، لكن مارك جورمان من بلومبرج يقول الآن إن حدث أكتوبر قد بدأ، ويمكن أن يؤدي إلى ترقية iMac التي طال انتظارها.

في النشرة الإخبارية Power On، أفاد جورمان أن مصادر قريبة من شركة Apple قالت إن إطلاق Mac قيد الإعداد لهذا الشهر.

استنادًا إلى إمدادات البيع بالتجزئة الحالية وتواريخ الشحن لطرز معينة، يقترح جورمان أننا قد نرى جهاز iMac جديدًا وربما بعض أجهزة MacBook Pro الجديدة.

وكتب جورمان: "تعاني متاجر Apple للبيع بالتجزئة من نقص في المعروض من أجهزة iMac، بالإضافة إلى جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة وجهاز MacBook Pro المتطور - وهما طرازان آخران قد يكون من المقرر تحديثهما"، مشيرًا إلى أن تقديرات الشحن الحالية لهذه الأجهزة تظهر النماذج تأخيرات حتى نوفمبر. هذا، بالإضافة إلى توقيت إعلان أرباح الشركة - في نوفمبر من هذا العام، بدلاً من أكتوبر - يشير إلى أن شركة آبل لديها شيء مخطط له. ويتوقع جورمان أن يتم حدث الإطلاق في 30 أو 31 أكتوبر.

تم طرح جهاز M1 iMac مقاس 24 بوصة في أبريل 2021 ولم يتم تحديثه منذ ذلك الحين، مما يجعله مرشحًا جيدًا للتحديث. ومن المقرر أيضًا ترقية جهاز M2 MacBook Pro مقاس 13 بوصة، والذي تم إصداره في يونيو 2022.