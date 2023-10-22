سهلة وسريعة| طريقة عمل سلطة باذنجان مشوي

سلطة الباذنجان المشوي من الوصفات الصحية التبي يمكنك تحضيرها عند اتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لعمل سلطة باذنجان مشوي.

طريقة عمل سلطة باذنجان مشوي

المقادير

300 جرام باذنجان (مشوي ومهروس)

2 حبة طماطم (مقطع شرائح رفيعة)

نصف كوب بقدونس

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

في طبق، وزعي الزيت فوق الباذنجان، ثم رشيه بالملح، واتركيه لمدة 10 دقائق.

أضيفي الطماطم والبقدونس واخلطي جيداً.

تبلي بعصير اللّيمون، وقدمي السلطة فوراً.

فوائد تناول الباذنجان

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

يحميك من الجلطات

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من الجلطات حيث يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم

قد تساعد إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وذلك لأن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تمر عبر الجهاز الهضمي.

تساعد في فقدان الوزن

الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام لفقدان الوزن.