عاجل
حسين لبيب يكشف أول إجراء له بعد انتخابه رئيسًا للزمالك "صحة غزة": المساعدات التي وصلتنا لا تلبي الاحتياجات الكبيرة للمستشفيات (فيديو) الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو وراء تأجيل الاجتياح البري لغزة كيا Seltos رباعية الدفع تنطلق في هذه السوق العربية.. ننشر التفاصيل الرئيس الأمريكي وبابا الفاتيكان يبحثان الوضع في غزة
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سهلة وسريعة| طريقة عمل سلطة باذنجان مشوي

سلطة باذنجان مشوي
سلطة باذنجان مشوي

سلطة الباذنجان المشوي من الوصفات الصحية التبي يمكنك تحضيرها عند اتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لعمل سلطة باذنجان مشوي.

 

طريقة عمل سلطة باذنجان مشوي

المقادير

300 جرام باذنجان (مشوي ومهروس)

2 حبة طماطم (مقطع شرائح رفيعة)

نصف كوب بقدونس

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

 

طريقة التحضير

في طبق، وزعي الزيت فوق الباذنجان، ثم رشيه بالملح، واتركيه لمدة 10 دقائق.

أضيفي الطماطم والبقدونس واخلطي جيداً.

تبلي بعصير اللّيمون، وقدمي السلطة فوراً.

 

فوائد تناول الباذنجان

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

 

يحميك من الجلطات

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من الجلطات حيث يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

 

يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم

قد تساعد إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وذلك  لأن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تمر عبر الجهاز الهضمي.

 

تساعد في فقدان الوزن

الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام لفقدان الوزن.

 

مواد متعلقة

يهديء الأعصاب ويقي من نزلات البرد.. طريقة تحضير عصير الليمون

طريقة تحضير سلطة الدجاج بالمايونيز

لتنشيط الذاكرة.. طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة واللوز

المخرج يسري نصرالله يعترض على تأجيل مهرجان القاهرة تضامنًا مع فلسطين|الجمهور يعلق

سر ذهاب حسن عابدين للشيخ الشعراوي وطرده من قبر الرسول

حسن عابدين.. حارب ضد إسرائيل وهرب من حكم الإعدام بحزام ناسف

في طاسة واحدة.. اصنعي شيش طاووق صحي وسريع

وصفات طبيعية لتقوية لأظافر وحمايتها من التكسر
الجريدة الورقية