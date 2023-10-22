"الشباب والمشاركة السياسية".. ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة اليوم بعنوان "الشباب والمشاركة السياسية" بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسنى عميد الكلية، ومحمد هاشم مدير مركز النيل وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام،عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية.

يأتي هذا في إطار الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك ".

إستمرار فعاليات مبادرة "صوتك أمانة انزل وشارك"

تناولت الندوة التعريف بأهمية حملة " صوتك مستقبلك ..انزل وشارك " حيث أكد مدير مركز النيل، أن هذه الحملة تأتى فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات للعمل على دعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة لكل فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر فى المجتمع والتأكيد على دورهم المحورى فى نهضة المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسنى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة فى بناء الشخصية مؤكدا على ضرورة أن يتسلح الشباب بالوعى والمعرفة والإيجابية تجاه قضايا المجتمع مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الآخرين فى تكوين رأى أو فكر عن قضية معينة لافتا إلى ضرورة البحث عن المعلومة والخبر الصحيح من مصادره الرسمية.

وعن أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة أشار عميد كلية الخدمة الإجتماعية إلى أنها تعكس للعالم حرية الاختيار وتعبير عن الممارسة الديمقراطية السليمة فى النظام المصري، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع ومشاركته بإيجابية قائلا إن بناء الأوطان يأتى من وحدة الصف فالدولة القوية قوية بشعبها والشعب المصرى دائما ما يضرب المثل للعالم فى دعمه لوطنه ودولته والوقوف ضد ما يتعرض له من مخاطر ومؤامرات خارجية، لافتا إلى أن المستقبل للشباب، لأنهم الفئة الأكثر تأثيرا فى المجتمع وعليهم يقع العبء الأكبر فى صناعة القرار والمستقبل مؤكدا على دور الشباب الهام فى مختلف جوانب الحياة الثقافيه والاجتماعيه والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الإيجابية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية لبناء وطن قوى والعمل على إعطاء صورة جيدة للعالم عن مصر وشعبها وشبابها.

وفي نهاية اللقاء أكدت حنان حمدى مسئول البرامج بالمركز على ضرورة التصدى للشائعات والاكاذيب وأن يتسلح الشباب بالعلم والمعرفة والبحث عن المعلومة الصحيحة وتكوين رأى وفكر سليم ناتج عن الدراسة والبحث والتحليل وأشارت إلى أن حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " تستهدف رفع الوعى بأهمية المشاركة الإيجابية فى اختيار رئيس مصر القادم دون التوجيه لشخص بعينه.