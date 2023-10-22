الصاحي للوفد: توسيع سعة أمازون التخزينية بنسبة 200%

قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، إنه منذ إطلاق أمازون في مصر، وهي على مسار من النمو المتسارع، وستواصل الابتكار نيابة عن عملائها لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، إلى جانب الأسعار الرائعة وخيارات الدفع السهلة والتسليم السريع والموثوق، مشيرًا إلى أنها ستستمر في تقديم التكنولوجيا وخدمات الوفاء لعملائها في مصر، ويؤكد توسعها التزامها برؤية مصر 2030 لـ "مصر الرقمية".

أضاف الصاحي خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن شبكة عمليات أمازون تعتمد على مزيج من التكنولوجيا الابتكارية وخدمات النقل المحسنة وموظفين مخلصين وشركاء والتي من خلالها تواصل أمازون في بناء شبكتها في مصر، مع التركيز على سلامة وسعادة وتقدم مسيرة الموظفين الذين يجعلون كل ذلك ممكنًا عبر عملياتها.

أشار الصاحي إلى أن أمازون بصدد توسيع سعتها التخزينية بنسبة 200٪ لتصل السعة إلى ما يقرب من 100 ألف متر مكعب. ستشمل شبكة الخدمات اللوجستية المتكاملة التابعة للشركة مساحة أرضية تزيد عن 56 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة قدرها أكثر من 10 ملاعب لكرة القدم. سيساعد هذا الاستثمار في تلبية احتياجات المزيد من شركاء البيع على التواصل مع العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، وإطلاق أعمالهم وتسييرها وتنميتها وكذلك الاستفادة من الخدمات اللوجستية والأدوات والبرامج والتكنولوجيا الحديثة.

أكد أن أمازون مصر تدرك أن إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو البلدان لا يمكن تجاوزه، وهو من بين الأركان الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. وهي تدعم بائعينه لتنمية أعمالهم التجارية عبر الإنترنت، وتقوم بمساعدتهم على معرفة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في عملياتهم اليومية، مما يوفر الوقت والجهد.

أوضح أن أمازون بدأت في دعم المصانع المصرية عند تسجيل العلامة التجارية الخاصة بهم على موقع أمازون مصر بأن يكونوا مؤهلين للتصدير للخارج، وهذه التجربة في المراحل الأولى لها، وبدأت التجربة مع 550 مصنعا حتى الآن، وبالفعل استطاعت المصانع بأن تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والخليج وما زالت الجهود مستمرة لزيادة تصدير المنتجات المصرية، وتعتمد أمازون على هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقديم أكبر عدد ممكن من المصنعين.