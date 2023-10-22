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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بيت المصريين في السويد يحتفل بالذكرى ال ٥٠ لانتصارات اكتوبر .. صور

احتفالات اكتوبر في
احتفالات اكتوبر في السويد

 

 

 

احتفل بيت المصريين في السويد، بالذكري الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، في لقاء سنوي يجمعهم، جاء ذلك بحضور اكثر من ١٠٠ شخص من الجالية المصرية وحضور السفير أحمد عادل  وحرمه، وحضر ايضا القنصل العام المستشارة يسرا عباد.

وهنأ مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين في السويد، شعب مصر والقيادة السياسية بمصر، والمصريين بالخارج بهذه الذكرى الهامة التي استرد فيها الشعب وقيادته أرضه من العدوان الإسرائيلي، مضيفا: "كل عام ومصر بألف خير وكل المصريين في الداخل والخارج بألف خير".

وأضاف في تصريحات خاصة للوفد، أن حرب أكتوبر حادث  تاريخي لمصر و للعرب علي مدي الأجيال لا بد أن يخلد أبطاله، ويتناقله ويتوارثه الشباب والأبناء والأحفاد في المهجر، ويفتخروا بهذا الانتصار العظيم على الجيش الإسرائيلي.

وتابع شنوده: " المصريين هنا في السويد مع الدولة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والدعم المطلق لهم في حماية أمن مصر وأرضها".

وأكد أنه مع الدولة المصرية قلبا وقالبا ومع جيش وشعب ورئيس مصر، قائلا: "قلبنا مع مصر وغزة ومش معنى اننا عايشين برة مصر يبقى نكون منعزلين عما يحدث في مصر وحدودها، ونحن مع قيادتنا في كافة القرارات التي تتخذها لحماية شعبها وارضه".

 

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