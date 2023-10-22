نيويورك تنتفض.. مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية في أمريكا.. صور
خرج مئات المتظاهرين في أمريكا وتحديدا من المنطقة العربية في بروكلين نيويورك، للتنديد لما يحدث في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وقتل الأطفال والأبرياء وتخطي كافة القوانين الدولية والإنسانية.
شارك في المظاهرات العديد من الجاليات العربية والإسلامية والغربية والمصرية، ليظهروا للعالم رفضهم القاطع لما يحدث على ارض فلسطين وانتهاك حقوق الاطفال والمواطنين هناك للحياة.
وشارك في الوقفة نشأت زنفل، رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، مؤكدا دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب في العيش بأمان وكرامه على ارضه، مضيقا: " نرفض ايضا تهجيرهم من ارضهم الى الاراضي المصرية فسيناء خط أحمر ونفوض الرئيس السيسي في حماية امن ارض مصر خاصة سيناء التي ارتوت بدم الشهداء المصريين الابرار".
وحمل المتظاهرون يافطات تأييد للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بكل لغات العالم، بالإضافة إلى الأعلام الفلسطينية التي كانت ترفرف في سماء أمريكا".
مظاهرات في مصر لدعم فلسطين
وقد خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين في القاهرة وجميع المحافظات بعد ظهر الجمعة الماضية ؛ دعما للشعب الفلسطيني ورفضا لتهجيره خارج أرضه والمحافظة على الأمن القومي العربي.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية من بينها" بالروح بالدم نفديك يافلسطين" ورفعوا لافتات مكتوب عليها "فلسطين" وكذلك الأعلام المصرية والفلسطينية.