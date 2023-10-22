المخدرات تُرسل مُتهماً للجنايات في حلوان

أصدرت نيابة حلوان قراراً بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة والإتجار فى المخدرات.

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وتبين أن المُتهم الذي يقيم في دائرة قسم شرطة المعصرة كان يحوز وقت ضبطه كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – عدد 100 قرص مخدر "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بمعاقبة المتهم عطا.ر بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري وليد رشوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز وحاز كمية من المخدرات بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطة التي ضبطت مع المتهم تحوي مادة داكنة اللون ثبت أنه لجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.