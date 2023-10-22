مُعاقبة مُتهم بالسجن لإدانته بإحداث عاهة مُستديمة في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 5 سنوات غيابياً وألزمته بالمصاريف الجنائية لإداةنته بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد والمستشار خالد محمد إبراهيم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم في القضية المقيدة، برقم 5761 لسنة 2022جنايات باب شرقى، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.س.ع" بسلاح أبيض.

وأظهر الفحص نشوب مُشاجرة بين المجني عليه "م.س.ع" عامل وبين شقيقة المتهم "ا.م .ع" بائع، وحال تواجده بمحل سكنه تناهي الي سمعه صوت استغاثة فتوجه صوبة لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض سكين ، وتعدي عليه بعدد من الضربات، مما تسبب في إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15% في الإبهام الأيمن.