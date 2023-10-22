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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

فؤاد عودة ينادي بوجود وحدة عربية وفلسطينية في ايطاليا واوروبا

البروفيسور فؤاد عودة
البروفيسور فؤاد عودة

قال  البروفيسور فواد عودة، المدير الصحي والعلمي الثقافي لوكالة اعلام إيطاليا ومحاضر في الجامعات الإيطالية، إنه بإسم  جالية العالم العربي في ايطاليا (كوماي)، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية (اميم)، توجهنا الى جميع الجاليات العربية والفلسطينية بالاتحاد والعالم العربي للتوحد تجاه القضية الفلسطينية .

 

وأكد “ فواد عودة،” في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، أن هذا العمل يحدث منذ عام 2008 بعد تأسيس "الكوماي" جالية العالم العربي بايطاليا"

 

وأضاف “ عودة”، أن اهداف “ كوماي” هو توحد الصفوف العربية بدون انقسامات سياسية وبدون انقسامات طائفية أيضا، وان نظهر للاعلام العربي والعالم الحضارة العربية العريقة ودور الاجيال في بناء الأوطان، وذلك من كل الاديان والطائفات، ونحن ضد أي عمل فردي فالعمل معا هو شعارنا لخدمة المجتمع العربي .

 

وتابع: “ في اخر 5 سنوات العمل كان مستمر في اوروبا والعالم خصوصا المجلس العربي للمثقفين والأكاديميين العرب للسلام والتنمية ومع مؤسسة الابداع الفلسطيني الدولية، واليوم معنا جلسة استماع مع الكثير من رؤساء  الجاليات العربية والفلسطنية على جروب واتس اب  اكتر من 400 شخصية عربية وفلسطينية لمناقشة الوضع في ساحة  اوروبا”.

 

ونادى البروفيسور فؤاد عودة، الى وجود وحدة عربية وفلسطينية في ايطاليا واوروبا والعالم وان يكون هناك دور اعلام عربي قوي لمجابهة الاعلام الغربي المضلل للحقائق، فوجودنا في الاعلام مهم لشرح القضية والهوية الفلسطينية، باسلوب ديمقراطيا دون شتم او تهجم على أطراف ثانية".

 

واختتم حديثه، أن اليوم فشل أي شخص حاول ان يستمر في مبادرات تكسر الصف الفلسطيني او العربي، فالعمل الفردي لم ينجح السنوات الماضية خاصة مع قمع الجهود لمؤازرة الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية منذ 40 عام، وحان الوقت للعمل الجماعي لخدمة هذه القضية ".

 

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