انعقاد برنامج البناء الثقافي للمجموعة الثانية من أئمة أوقاف سوهاج

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، ستنطلق فعاليات اللقاء الثانى من برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف سوهاج عنوان اللقاء الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض غداً الأثنين 23/ 10/ 2023م، الساعة الواحدة ظهراً بديوان عام محافظة سوهاج، وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أ.د فاطمة محمد محمد المهدي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج وواعظات أوقاف سوهاج، وأكثر من ثلاثمائة إمام من أئمة أوقاف سوهاج