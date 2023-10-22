خلاف على "وردية العمل" ينتهي بوفاة "قهوجي" في القاهرة

تجرد عامل من معاني الإنسانية والإدمية وقتل صديقه، تلك الواقعة البشعة التي شهدتها منطقة الزيتون بالقاهرة حيث قام عامل قهوة بتمزيق جسد زميله بسب خلافات بينهما على مواعيد الوردية في العمل بالمقهي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي أقرا بجريمته، وتم إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الزيتون إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم)، توفى متأثر بإصابته بجرح قطعي بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى.

بإجراء الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل بسبب خلافات بينهما حول العمل ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجاني بالضرب على المجني عليه باستخدام "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم وأعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

