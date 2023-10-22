محمود فتح الله: سعداء بالوصول لصدارة الدوري الممتاز

عبر محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز المستحق الذي حققه الفريق على فيوتشر بهدف دون مقابل والوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

أشاد فتح الله بلاعبي بيراميدز ومجهودهم الكبير خلال المباراة واللقاءات الماضية، والفريق بالفعل يعاني من إصابات عديدة ونقص عددي كبير في ظل كثير من الغيابات، ولكن في النهاية قدم اللاعبون أفضل ما لديهم ونجحوا في الفوز وحصد النقاط الثلاثة واعتلاء قمة الدوري.

شدد على أن روح اللاعبين كانت رائعة طوال اللقاء وقاتلوا على كل الكرات وكانوا الأفضل والفوز بهدف عكسي يعكس مجهود الفريق وقتاله طوال المباراة بالكامل.