تاياني: إيطاليا جسر بين العالم العربي واليهودي والمسيحي

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعمل على تجنب امتداد الصراع إلى لبنان وإيران وتريد أن تكون "جسراً بين العالم العربي والعالم اليهودي والعالم المسيحي"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية، “لقد سافرت كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، ليس فقط في إسرائيل، بل زرت الأردن ومصر وتونس. لقد حاولنا أن نكون جسراً بين العالم العربي والعالم اليهودي والعالم المسيحي".

وشدد بشكل خاص على أن الوضع على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان معلق بخيط رفيع، مؤكدا على أن "هذا الخيط يجب ألا ينقطع. وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إن الحكومة الإيطالية تلعب دورا قياديا في الوقت الحالي ونحن على اتصال مع جميع المحاورين".



يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية تتبنى موقفًا منحازًا بالكامل لإسرائيل، مما أدى إلى الانتقاد الشديد في الداخل الإيطالي غير أنها لم تلق له بالًا.

وبينما يحاول تاياني التأكيد على وقوف بلاده على مسافة متساوية بين جميع الدول، أرسلت إيطاليا سفينتين حربيتين وعدد من الطائرات الحربية لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية الأحادية الجانب ضد الفلسطينيين العزل.