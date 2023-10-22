بهجت العبيدي: مصر لا تخضع لأي ضغوط وقادرة على إفساد مخططات الأعداء

قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الأحداث العالمية والإقليمية تضع العالم كله على فوهة بركان وهو ما يوجب على العقلاء في هذا العالم العمل على نزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط نظرا لما تمثله هذه المنطقة من العالم من أهمية كبيرة.



وذكر العبيدي أن مصر تقوم بواجبها التي تحتمها عليها مكانتها الرائدة في المنطقة مرة والمكانة التي تحتلها في العالم مرة أخرى، وأن المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت له مصر ولبت العديد من الدول والأطراف هذه الدعوة يعكس الجهد الذي تقوم به مصر من ناحية والدور الذي تطلع به من ناحية أخرى والمكانة التي تمتلكها مرة ثالثة.



وأضاف العبيدي أنه هناك بكل تأكيد هناك ضغوط تمارسها الدول الغربية ليس على مصر فحسب بل على كل دولة لها موقف ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، ولكنني أؤكد كل التأكيد على أن مصر لا يمكن أن ترضخ لأيٍّ من هذه الضغوط، فمصر دولة كبيرة ولديها ثوابت ورؤى لا يمكن أن تحيد عنها مهما ما تتعرض له من ممارسات غير مقبولة من أي دولة مهما كانت مكانتها، ومساعدة أهل غزة وإيصال كل ما يلزم شعبنا الفلسطيني تعتبره مصر، ليس واجبًا، بل فرض عين عليها كدولة، كما يعتبره كذلك كل فرد من أفراد الشعب المصري.

وذكر العبيدي أن المخطط الصهيوني، كما يراه الغالبية الساحقة، بل كل أبناء الشعب المصري، هو القضاء قضاء مبرمًا على القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تهجير أبناء غزة خارج القطاع، والذي إن نجحت فيه فإنها تكون قد قضت على القضية الفلسطينية قضاءً تامًا، وهو ما يحتم على أبناء الغزة الصمود والتمسك بالأرض وعدم الخروج منها مهما كانت التضحيات التي يقدمها أبناء غزة.

ويؤكد العبيدي على فشل هذا المخطط الصهيوني وذلك بفضل يقظة الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبفضل وعي أبناء الشعب المصري الذين يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.