غداً.. مصطفى بكرى يتحدث عن انتصارات أكتوبر والوضع المصرى الراهن بجامعة الفيوم

تنظم كلية الالسن جامعة الفيوم، فى الحادية عشرة صباح غد الاثنين ندوة تستضيف خلالها الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، والذى يتدث عن "انتصارات اكتوبر والوضع المصرى الراهن ".

وتقام الندوة فى قاعة المكتبة المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة بكلية الهندسة

ومن جهه اخرى شارك المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياة الفيوم في الندوة العلمية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة الفيوم تحت عنوان" ترميم المنشآت الخرسانية "والتي ألقاها المهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم والتي تحدث فيها عن أهم التوصيات التي يجب اتباعها أثناء إنشاء العنصر الخرساني لتلاشي حدوث حالات صدأ بالمنشأة والاحتياج للترميم والتدعيم وأسباب ظهور صدأ الحديد بالمنشآت الخرسانية ودرجات صدأ حديد التسليح وحالات الترميم والتدعيم للعنصر الخرساني .

حضر الندوة الدكتور مهندس شريف محمد العطار عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم والدكتور إسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سعيد الخولي رئيس قسم مدني لكليه الهندسة وبعض من مهندسي الشركة وطلاب كليه الهندسة من مختلف الاقسام .

وأكد" النجار" أن الهدف من المشاركة هو نقل الخبرات العلمية للمهندسين القائمين على تنفيذ الأعمال بمختلف مواقع العمل لتلافي حدوث أي أخطاء أثناء اعمال الانشاءات الخرسانية والقواعد اللازمة لأعمال الترميم والتدعيم وخاصة أن الشركة في الوقت الحالي تنفذ مشروعات بنية تحتيه عملاقة بالمحافظة من محطات ورافع مياه الشرب ومحطات رفع ومحطات معالجة الصرف الصحي علاوة على إنشاء المباني الإدارية الخاصة بالشركة.