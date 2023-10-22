سلة الزمالك تحت 18 عامًا يفوز على قارون في بطولة منطقة الجيزة

حقق فريق سلة الزمالك تحت 18 عامًا الفوز على نظيره فريق نادي قارون بنتيجة 40-26، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على صالة البنك الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بمواجهات بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة.

سلة الزمالك تحت 18 عامًا يفوز على قارون ببطولة الجيزة:

وجاءت نتائج الأشواط بين الزمالك وقارون على فترات اللقاء كما يلي:

الشوط الأول 12/8

الشوط الثاني 22/12

الشوط الثالث 32/18

الشوط الرابع 40/26

ويقع فريق سلة الزمالك تحت 18 عامًا في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من أندية أكتوبر وقارون والبنك الأهلي وإنفيتي.

ومن المقرر أن يواجه فريق سلة الزمالك 18 عامًا نظيره البنك الأهلي في المواجهة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة على صالة نادي الزمالك، تحت قيادة المدرب توني ميشيل، المدير الفني للفريق.